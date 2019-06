En Sunland Park quieren detener el muro y dicen haber recibido amenazas

(NOTICIAS YA).- La obsesión por construir un muro fronterizo en la ciudad de Sunland Park, Nuevo México se ha salido de control, ya que tanto el alcalde de esta ciudad como miembros del cabildo han sido víctimas de amenazas por no otorgarle al grupo “construyamos el muro” un permiso para terminar la construcción de esta barreta metálica.

Miembros de este grupo antimigrante continúan en el ojo del huracán, luego que desde el fin de semana los regidores y el propio alcalde recibieran correos y llamadas de integrantes de esta agrupación, para amenazarlos de muerte.

“Creo que a partir del martes comenzaron a llenar nuestros correos electrónicos, desde ayer empezaron a hablarnos por teléfono a amenazarnos, a decirnos que vale más que permitamos que pase el muro”, Olga Núñez, regidora (5) de Sunland Park.

Debido a que la ciudad de Sunland Park suspendiera la construcción del llamado “muro privado”, ya que decían estos no contaban con los permisos necesarios, lo cual aparentemente desató la molestia de sus integrantes.

Noticias 26 Univision platicó en exclusiva con la regidora Olga Nuñez, quien nos mostró uno de los correos donde le dicen que es una traidora y que por tener pacto con el narco no quiere un muro en su ciudad.

“Ayer dijeron que como voy a dormir sabiendo que soy una traidora para la patria y en la mañana amenazándome con daño físico, que no tomara las cosas tan a la liviana que ellos venían muy enserio“.

Pero las amenazas no terminan ahí, ya que también amenazan con usa francotiradores e incendiar a algún residente de Sunland Park.

Esta serie de correos ha encendido los focos rojos en la ciudad, por lo que la policía de Sunland Park ya se encuentra investigando el caso.

A pesar de los momentos de tensión que se viven, el alcalde de Sunland Park, Javier Perea aseguró que no se dejaran intimidar, asegurando que Sunland Park siempre ha sido una ciudad segura y así seguirán. “Y es triste ver que la gente luego luego salte a amenazas cuando no están de acuerdo con una decisión, si entendieran que tenemos que seguir un procedimiento y que las leyes están ahí por una razón y tenemos que en forzar esas leyes, se me hace que seriamos un país mucho más amigable”.

Aunque tratamos de contactar a los representantes de este grupo para obtener un comentario ante estas acusaciones, hasta el momento no hemos obtenido ninguna respuesta.