Inició venta de provisiones por temporada de huracanes sin impuestos

(NOTICIAS YA).-Llega la temporada de huracanes y con ella la necesidad de que la población se prepare. Por ello, hoy en Florida arranca el fin de semana libre de impuestos para la compra de ciertos artículos relacionados a la temporada ciclónica.

Desde este Viernes 31 de mayo y hasta el próximo jueves 6 de junio todos aquellos artículos necesarios para la temporada de huracanes serán vendidos libres de impuestos a las ventas, desde un generador de energía, agua mineral, baterías, radios portátiles, láminas de madera y linternas se podrán adquirir a mejores precios en las ferreterías para que las personas se preparen para la temporada de huracanes de este año.

“nosotros para la temporada de huracanes nos preparamos con comida para unos tres o cuatro días, comida enlatada, agua suficiente porque no sabemos si faltará el agua, y todo lo que podamos tener de comida enlatada es muy importante porque no a veces no hemos podido ni cocinar porque no hay luz o se agota el gas, y si podemos nos preparamos con un generador porque tenemos niños chiquitos” dijo Esteban Delgado al ser consultado, por el reportero Gustavo Gómez Morón de Noticias Univisión, a las afueras de una tienda Home Depot en la ciudad de Orlando.

Se recomienda estar muy atento al pronóstico meteorológico, aunque este año se espera una temporada de huracanes más moderada que la del año pasado, se vaticina que se formen al menos trece tormentas de considerable magnitud.

“yo creo que es muy importante que la gente se prepare y que de cierto modo estén provistos de las mínimas necesidades y las cosas más importantes que necesitan, y que estén pendientes de las informaciones de las emisoras de radio y televisión” expresó Armando González, residente de Orlando.