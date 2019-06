19 años de cárcel para hombre que empujó niño en Mall of America

(NOTICIAS YA).- El hombre que se declaró culpable de empujar a un niño de 5 años de edad desde un balcón del tercer piso en el Mall of America fue sentenciado a 19 años de prisión este lunes.

Emmanuel Aranda estaba en la corte escuchando las impactantes declaraciones de la víctima leídas por los fiscales mientras se veían lágrimas en sus ojos. De esa sentencia de 19 años, la ley de Minnesota exige que cumpla 12 de ellos, con 53 días de descanso por tiempo cumplido.

Cuando se le dio la oportunidad de hacer una declaración o disculparse con la familia de su víctima, Aranda no dijo nada.

A mediados de mayo, el joven de 24 años se declaró culpable de intento de asesinato en primer grado en el caso, a cambio de una sentencia acordada de 19 años.

Los padres de la joven víctima, identificados solo como Landen, optaron por no asistir a la sentencia. La fiscal adjunta del condado, Cheri Townsend, leyó una declaración del padre de Landen. “Tu intención era el mal ese día, pero Dios quiere todo para el bien. Landen, que era un niño sin nombre para ti, no es un nombre olvidado o desconocido para Dios”, escribió el padre del niño. “Tu acto fue malvado y egoísta. Escogiste escuchar las peores partes de ti mismo ese día. Escogiste el mal sobre el bien, y escogiste tomar tu odio y herir a mi precioso niño. No nos quitarás nada más a nosotros. No definirás nuestras vidas o nuestros corazones “.

La madre de Landen también proporcionó una declaración leída por los fiscales. “Quiero que sepas que te perdono, no porque lo que hiciste estuvo bien, no porque quiero, sino porque Dios quiere que lo haga”, escribió. “Me niego a estar lleno de ira y odio. Me niego a dejar que dejes que me lleves mi alegría. Mi dulce y preciosa bebé, mi maravilloso regalo de Dios va a estar bien”.