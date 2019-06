Alcalde de Baltimore propone rings de boxeo para reducir la violencia

(NOTICIAS YA).- La violencia en Baltimore ha alcanzado niveles tan altos que las autoridades ya consideran algunos métodos alternativos para reducirla.

De acuerdo con WBAL-TV 11, el alcalde Jack Young propuso este fin de semana instalar cuadriláteros de boxeo para que aquellos que lo requieran puedan descargar su furia a golpes y no con armas de fuego.

“La violencia por armas de fuego ha plagado esta ciudad en los últimos 10 años. La tasa de homicidios y los tiroteos no letales han aumentado. No estoy contento con ello y tampoco deberían estarlo los ciudadanos de Baltimore”, expresó el edil, cuyo sobrino perdió la vida en un hecho violento.

Young asistió junto a la fiscal Marilyn Mosby a un evento nacional de concientización sobre la violencia de armas de fuego, el cual busca dar empleo a jóvenes como una forma de alejarlos del crimen.

“Frederick Douglass lo explicó mejor. Es más fácil construir niños fuertes que reparar hombres rotos, y tenemos que enfocarnos en nuestros ‘bebés’ antes de que sea demasiado tarde”, exhortó Mosby.

Cabe destacar que el fin de semana pasado fue uno de gran violencia para la ciudad de Baltimore, cuyos policías respondieron a un apuñalamiento y ocho tiroteos, los cuales dejaron dos muertos, incluyendo un joven de 17 años, y 11 heridos.

Lo anterior inspiró al alcalde a tratar de encontrar nuevas formas de reducir el índice delictivo.

“Si realmente quieren (solucionar algo), podrían acudir al centro cívico, instalamos un ring de boxeo y dejamos que lo resuelvan con box. El mejor hombre ganará y la rencilla se acaba. Es una de las cosas que estoy considerando”, explicó el mandatario.

La fiscal Mosby hizo hincapié en la importancia de asistir a los jóvenes antes de que ingresen al sistema de justicia penal, y reiteró que se necesitará un esfuerzo colectivo para cambiar la situación.

“Cambiar lo que está sucediendo requerirá que todos participemos; no podemos contar solamente con la policía. No podemos voltear solamente a mi oficina. No podemos recurrir solo a los líderes en el ayuntamiento. La parte interesada más grande e importante en esto es la comunidad”, finalizó Mosby.

