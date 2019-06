Muere nutria en zoológico después de que le dieran comida para humanos

(NOTICIAS YA).- Una nutria de río murió en un zoológico de Tennessee después de que los visitantes la alimentaran con comida para humanos.

Está pendiente una necropsia para determinar la causa exacta de muerte, pero el recinto indicó en una publicación en línea que Otto “enfermó después de que visitantes del parque tiraran comida a su hábitat, la cual no pudo tolerar”.

LEE: Sacrifican a flamenco después de que un niño le lanzó una piedra

De acuerdo con HuffPost, el animal fue llevado con un veterinario, pero murió unas horas después. Aunque los trabajadores del recinto no saben exactamente qué fue lo que comió Otto, estos encontraron uvas en la zona donde habitaba.

“Las uvas no forman parte de su dieta y no es con lo que los alimentamos. Incluso los intentos mejor intencionados de alimentarlos no son buena idea y ahora estamos lidiando con las consecuencias”, dijo Rob Cole, gerente del Bays Mountain Park and Planetarium, ubicado en Kingsport.

VIDEO: León muerde su cola hasta liberarse de hielo en zoológico

“Otto era querido tanto por empleados como por visitantes. Una criatura alegre, podía ser visto nadando o jugando en su piscina, incluso cuando nevaba allá afuera”, indicó el lugar en una publicación de Facebook, donde aprovecharon para reiterar que los visitantes no pueden alimentar a los animales.

“La comida humana es casi siempre intolerable y, en este caso, perjudicial para nuestros animales”, reiteró Bays Mountain Park.

LEE: Mueren misteriosamente 33 reptiles en zoológico de Tennessee

Otto vivía en el parque desde 2017, cuando las inundaciones en Carolina del Norte convirtieron en huérfanos a él y su hermano. La organización que los rescató planeaba volver a soltarlos a la naturaleza, pero después de que perdieron su miedo a los humanos, fueron trasladados a Bays Mountain Park.

VIDEO RELACIONADO: