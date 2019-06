Nasa con sabor latino

(NOTICIAS YA).- Para ellos el cielo no es un límite y con orgullo forman parte de un grupo de latinos que trabajan para The National Aeronautics and Space Administration (NASA, siglas en inglés). Cubanos, puertorriqueños y colombianos, entre otros, explicaron su experiencia, responsabilidades, aspiraciones y lo que aportan en la conquista del espacio en un reportaje especial realizado por Victoria Elajami de Univision.

“Para mí es bien importante dar sin esperar nada a cambio y demostrar que nosotros los latinos sí podemos lograrlo”, dijo Edmarie Rodríguez Medina, asistente médica.

El recorrido de esta profesional puertorriqueña no fue fácil, tal y como relata durante la entrevista. Entre los muchos contratiempos que tuvo destaca el familiar: su madre fue diagnosticada con cáncer de seno. Aun así, siguió adelante. Rodríguez logró su visión de ser parte de la NASA, un sueño que tenía desde pequeña.

Tras completar sus estudios y realizar una solicitud formal, Rodríguez esperó durante más de un año para alcanzar su meta. El día a día de Rodríguez es asegurarse que los trabajadores estén bien de salud y brindar los tratamientos para los empleados de la NASA.

En el especial de dos segmentos Elajami presenta a ocho individuos, que al igual que Rodríguez, son hispanos que realizan tareas fundamentales para la operación de la NASA.

La primera persona que conocemos en el especial de Elajami, dice que lanzar un cohete no lo puede hacer todo el mundo, para él es un orgullo. Edsel Sánchez, jefe del grupo de construcción, se responsabiliza en administrar con su grupo todos los proyectos de construcción del Kennedy Space Center.

“Me gusta inspirar a las nuevas generación que viene desde atrás de mí, dejar un legado para que sigan con la misión de este país, de seguir lanzando los cohetes”, añade Sánchez.

Entre los otros individuos del reportaje conocemos a Daniel Zapata, Rosaly Santos Ebaugh, Steve Payne, Juan Calero y Jessica Parsons. Con cargos desde cuidar el medio ambiente del centro espacial, hasta manejar uno de los transportadores de carga más grandes del mundo ellos comparten el honor de aportar su granito de arena en las misiones hacia el espacio.

Ellos son la prueba de que es posible obtener el trabajo de los sueños y muchos jóvenes alrededor del país pueden lograrlo también. Con recursos gubernamentales como Pathways, ayudan a que estudiantes universitarios o recién egresados puedan conseguir oportunidades de trabajos en agencias federales.

Estos individuos aportan de alguna manera a romper las barreras de la ciencia, e inspirar a otras generaciones. Ellos cumplieron este sueño con el apoyo de sus familias, dedicación y el sueño de conquistar el espacio.

Por Daniel Castrillón, estudiante de Comunicación Social de la Universidad de Florida Central