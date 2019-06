Escuela se disculpa tras dar insultante “premio” a niño con autismo

(NOTICIAS YA).- Un hombre de Indiana resultó sorprendido cuando la escuela de su hijo, quien vive con autismo, le entregó un insultante “premio” en una reciente ceremonia de fin de cursos.

De acuerdo con Tribune Media Wire, una maestra de educación especial en la Bailly Preparatory Academy, ubicada en Gary, entregó al menor de 11 años el galardón al “alumno más molesto” durante la premiación para estudiantes de quinto grado en mayo.

“Simplemente no lo esperábamos. Como director o maestro, no deberían dejar que esto le suceda a ningún estudiante”, expresó Rick Castejon al medio local The Times of Northwest Indiana.

Castejon explicó que su hijo no se expresa verbalmente, en ocasiones se mece de atrás a adelante y tiene problemas para controlar sus emociones.

La mencionada publicación asegura que los padres de familia presentes en la premiación callaron asombrados cuando el niño recibió el trofeo.

“Solo porque tiene necesidades especiales no significa que no tiene sentimientos”, lamentó el padre.

Castejon incluso quiso dejar el galardón en el lugar, fingiendo que se le había olvidado, pero la maestra se encargó de recordarle que se lo llevara y actuó como si todo hubiese sido una simple broma.

La familia se mudará de ciudad antes del próximo escolar, pero el padre asegura que compartió la historia de lo que sucedió con su hijo con el objetivo de que nadie pase por una experiencia similar.

Peter Morikis, representante de las autoridades educativas de la localidad, dijo en un comunicado que no toleran el comportamiento de la profesora y ofrecieron disculpas al estudiante afectado, su familia y cualquier persona que haya resultado ofendida por la “desafortunada ocurrencia”.

