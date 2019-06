Hispano se entrega en la frontera tras abandonar el cuerpo de su bebé

(NOTICIAS YA).- Un padre del sur de California se entregó a las autoridades en la frontera entre Estados Unidos y México, en San Diego, luego de ser buscado tras abandonar el cuerpo de su bebé cerca de un basurero.

Alexander Echeverría, de 22 años, llegó al mediodía de este lunes a la frontera acompañado de su abogado para entregarse a las autoridades, según detalla CBS Sacramento.

De acuerdo con el Departamento del Alguacil del Condado de Sacramento, se le tomaron sus huellas, se confirmó su identidad, se lo puso bajo custodia y fue encarcelado en San Diego.

Las autoridades no detallaron qué cargos enfrenta el hispano, pero ya habían dicho que es una persona de interés en la muerte de su hija. Además, era buscado por cargos de violencia doméstica.

Alexander es el padre de Alexia Rose Echeverría, una bebé de 8 meses del área de Sacramento que fue encontrada muerta en un automóvil cerca de un contenedor de basura frente a una funeraria la semana pasada en Bellflower.

La policía ha destacado que la pequeña murió en Sacramento, pero no han revelado exactamente en dónde ni la causa de su muerte.

El hombre fue considerado como una persona de interés desde que se encontró el cuerpo de su hija, parcialmente cubierto en el asiento trasero del vehículo.

Las autoridades sospechan que el hispano sufre depresión y tiene intenciones suicidas. La familia de Echeverría lo había reportado como desaparecido desde el pasado lunes, en el Día de los Caídos.

Karla Alvarado, madre de la bebé, dijo que Echeverría había dicho que iba a recoger a uno de su hermanos en San Francisco y que luego la llamó llorando, sin decir nada más, según detalla Telemundo 52.

Las autoridades no han revelado más detalles sobre el caso, y no han explicado por qué no se emitió una Alerta Amber por la pequeña Alexia.