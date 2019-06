Niña de 3 años cuenta lo que vivió en una guardería de El Paso

(NOTICIAS YA).- Usuarios de una guardería de El Paso denuncian ante nuestras cámaras una seria de presuntos abusos en contra de los niños que asisten al lugar.

Después de sacar las primeras denuncias:

Más supuestas víctimas decidieron hablar ante nuestras cámaras entre ellas una menor edad. “Me pegaban y luego me jalaban y me escondía dentro de los juguetes”.

“La niña comentó que ahí había monstruos que había cosas feas, que ella no quería ir ahí”. De esta manera es como la abuela de una pequeña de tres años relata que se dio cuenta de que algo extraño pasaba con su nieta ya que hace unos meses lloraba y le pedía que no la dejara en la guardería porque al parecer la llevaban al sótano.

“Entonces mi hijo me comentó y me dijo, cuando llevo a la niña a la puerta ella no quiere entrar y se tira en el suelo entonces ya empezamos a preguntarle y dijo es que ahí hay un mostró”.

Este es el tercer caso denunciado ante nuestras cámaras en contra de los empleados de la guardería Jack and Gill ubicada en el 2210 de la avenida Montana. Hasta hoy, encargados de la guardería se niegan a responder ante estas acusaciones. Un abogado que representa la guardería envió un comunicado aclarando lo siguiente.

“Tengan en cuenta que este asunto está siendo llevado por esta firma y estamos conscientes de la conducta ilegal se ciertas personas hacia mi clienta y su negocio estas quejas serán llevadas a la corte y no a los medios de comunicación”.

La familia de la pequeña, se encuentra preocupada por la salud mental de la menor, ya que observan el cambio en su conducta.

“Tiene actitudes que ella no tenia en la casa ella tenía una confianza una seguridad, que ahora no la tiene nos tiene miedo a nosotros, y nosotros no tenemos mascaras no tenemos cosas que ella menciona, mi temor es que tanto daño psicológico pueda tener la niña”.

Una experta asegura que el daño causado a estos menores podría ser irreversible.

“Los niños son los más vulnerables hasta la edad de diez años, todo lo que pueda pasar en un niño, bueno o malo afectará sus vidas para siempre, estamos hablando de un daño irreversible. Los niños desarrollan diferentes conductas cuando viven cualquier tipo de abuso”, Silvia Domínguez, psicóloga.

La abuela de la menor pide a otros padres de familia denunciar ante las autoridades los abusos para prevenir que esto suceda a otros menores.