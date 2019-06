Camilla de rescate giró fuera de control mientras salvaban a anciana

(NOTICIAS YA).- Una mujer de 74 años fue rescatada de la Reserva de la Montaña Phoenix en Arizona, al encontrarse desorientada y sin poder caminar luego de haber sufrido un tropiezo durante una caminata en Piestewa Peak en la mañana del martes 4 de junio. Pero lo que se suponía era un rescate de rutina, rápidamente se complicó debido a una falla técnica.

Cuando los bomberos llegaron a la escena en un helicóptero, pusieron a la mujer en una camilla para aerotrasportarla al hospital. Sin embargo, cuando empezaron a levantarla, ésta comenzó a girar violentamente en el aire.

Un video del incidente más más de 10 millones de vistas, muestra cómo durante casi un minuto la anciana gira en la camilla cada vez más rápido.

De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Phoenix, durante los últimos 6 años la dependencia ha realizado 210 rescates en helicóptero en misiones de montañas y en sólo dos instancias se ha registrado un suceso similar. Mientras que Paul Apolinar, el piloto jefe de la unidad de aviación del departamento de policía, considera que los violentos giros fueron causados por una disfunción en la línea.

Apolinar explicó que para evitar que las camillas giren mientras son levantadas por el helicóptero, tienen una línea amarrada que debe prevenir el movimiento; sin embargo en esta ocasión no funcionó. Además agregó que aunque este tipo de incidentes es muy poco común y la última vez que había pasado algo así fue hace 3 o 4 años; es un fenómeno conocido en la industria de rescate de elevación.

El incidente comenzó alrededor de las 8:15 am, cuando las autoridades recibieron una llamada informándoles que la anciana estaba lastimada en el camino de la cumbre de Piestewa Peak, una montaña que es considerada como el segundo punto más alto en Phoenix.

La mujer que no ha sido identificada, se encontraba en una zona a la cual era más rápido acceder por helicóptero. Sin embargo cuando el rescate estaba en proceso y la camilla comenzó a perder el control, el equipo tuvo que subir y bajar a la mujer varias veces para intentar detener el movimiento, pero no lograron hacerlo.

Fue hasta que el helicóptero comenzó a moverse de la posición en la que se encontraba, que la camilla poco a poco dejó de girar. En ese momento pudieron finalmente levantar a la paciente y ponerla a salvo dentro de la aeronave.

El capitán de bomberos de Phoenix, Bobby Dubnow, aseguró que la mujer se encuentra en condición estable y que además de estar mareada, no sufrió heridas ocasionadas por el giro de la camilla. “Es algo que no esperamos, pero lo anticipamos y entrenamos para ello. Hoy no pasó nada para lo cual no estuviéramos preparados”, aseguró Dubnow.

