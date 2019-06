A casi tres años, revela cómo su hermano asesinó a la niña Yuliana

(NOTICIAS YA).- Han pasado casi tres años del brutal secuestro y asesinato de la niña Yuliana Samboní en Colombia, que estremeció al mundo entero, y nuevos detalles del caso han destacado esta semana en las audiencias contra los hermanos del asesino Rafael Uribe, quienes son acusados de ocultamiento de pruebas.

El mundo entero se conmocionó los primeros días de diciembre del 2016 con el asesinato de la pequeña Yuliana, de 7 años, quien fue secuestrada cuando jugaba en la calle frente a su casa al norte de Bogotá.

Fue la mañana del 4 de diciembre de ese año cuando la pequeña desapareció y su cuerpo, con signos de tortura y violencia sexual, fue encontrado ese mismo día por la tarde.

El principal sospechoso del violento crimen es Rafael Uribe, un arquitecto de 38 años perteneciente a una reconocida familia de Bogotá, quien habría recibido ayuda por parte de sus hermanos para intentar ocultar pruebas del crimen.

Esta semana el caso vuelve a estremecer al país con las audiencias en contra de Francisco y Catalina Uribe Noguera, hermanos de Rafael Uribe, quien fue uno de los primeros testigos a favor de ellos.

Este viernes, Francisco Uribe revivió los hechos del 4 de diciembre y relató lo que pasó luego de que su hermano secuestró, violó y asesinó a Yuliana.

Francisco recordó que su esposa recibió una llamada del Guala, la unidad antisecuestro de la Policía Nacional, preguntando por una camioneta gris de la familia, involucrada en el secuestro de la niña y que en esos momentos estaba en poder de Rafael.

Tanto Francisco como Catalina fueron personalmente al departamento de Rafael, tras no obtener respuesta al llamarle a su teléfono.

Cuando Francisco llegó tuvo que subir por un balcón para ingresar al departamento de Rafael, a quien encontró en el interior desorientado y negando tener una conexión en la desaparición de la niña.

“Le digo que es un hijuep…, le pregunto que donde está la niña, le digo que en el carro vi un zapatico, le digo que lo voy a matar”, relató Francisco, según detalla Blu Radio.

“Me doy cuenta de que ese no era Rafael, tenía los ojos vidriosos, casi como si tuvieran una tela en los ojos”, agregó y dijo que él solo decía no saber de qué niña hablaba.

Tras sacar a su hermano del departamento y subirlo a un taxi para trasladarlo a una clínica, en donde fue arrestado, escuchó una escalofriante revelación.

“Empezando a subir Rafael se agacha y me dice pasito que me va a decir la verdad. Y me dijo: ‘yo mate a la niña’. Y sí, la vida se me había puesto al revés, ahí se me acabó la vida y simplemente me puse a llorar ahí en el taxi”, recordó Francisco.

Fue entonces cuando Francisco empezó a cuestionar a su hermano sobre lo qué pasó con la niña y él le aseguró que se trató de un accidente.

“Me dijo que la niña estaba gritando mucho en el carro, que le tapó la boca y se murió”, sostuvo. Además, aseguró que Rafael le dijo que le había quitado la ropa a la menor.

Mientras tanto, Catalina recordó lo que ella vivió ese día y aseguró que fue hasta horas después de encontrar a su hermano Rafael cuando se enteró de la desaparición de la niña y de que él era sospechoso.

“Esa imagen de Rafael era como, este no es mi hermano, estaba descalzo, sucio, pálido, sudaba, me dio angustia. Francisco le preguntaba que dónde estaba la niña, y yo decía, ¿cómo así cuál niña? Y Francisco me dijo que Rafael se llevó a una niña. Rafael decía yo la bajé, yo la cogí, pero del susto la bajé, luego que la tirara”, reveló.

Esta misma semana, el pasado 5 de junio, Rafael hizo una aparición en la audiencia por medio de una videollamada para hablar a favor de sus hermanos.

Rafael, quien está recluido en la prisión de máxima seguridad en Valledupar, aseguró que sus hermanos no lo encubrieron.

“Al sentir que en cualquier momento van a entrar mis hermanos yo escondo a Yuliana y cojo la ropa de ella y las pongo en el baño. Después me salgo el balcón, estaba pensando en tirarme”, sostuvo.

Al final de las declaraciones, la fiscal intento desvirtuar lo dicho por Rafael y aseguró que lo afirmado por el condenado no coincidió con lo que él había dicho anteriormente. Sin embargo, el juez del caso afirmó que la versión era válida, según destaca Blu Radio.