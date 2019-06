Mujer murió de sobredosis de marihuana, concluye forense

(NOTICIAS YA).- Una mujer de Louisiana que perdió la vida en febrero pasado murió por una sobredosis de tetrahidrocannabinol (THC), el ingrediente activo principal de la marihuana, de acuerdo con la conclusión del forense.

De acuerdo con FOX 2, este sería el primer caso de muerte por sobredosis de THC del que se tiene registro, aunque varios expertos ponen en tela de duda esta conclusión.

La mujer de 39 años, cuya identidad no ha sido difundida, fue encontrada sin vida en su departamento de LaPlace. Una cantidad excesiva de THC la habría matado, a decir de Christy Montegut, forense de la parroquia St. John the Baptist.

“Parece que solo fue el THC porque la autopsia no mostró una enfermedad o problemas que pudieron haber causado la muerte. Nada más fue identificado en el examen toxicológico; (no hubo) otras drogas o alcohol”, dijo Montegut a medios locales.

El forense cree que este histórico caso sería el primer registro de una muerte causada solamente por exposición al THC, el cual posiblemente fue consumido a través de un equipo electrónico que procesa aceite de THC altamente concentrado.

La víctima tenía 8.4 nanogramos de la sustancia por mililitro de sangre, y Montegut considera que este le causó un paro respiratorio.

Sin embargo, los expertos no han descubierto una cantidad específica de THC que pudiese ser letal. Por ejemplo, Bernard Le Foll, científico de la Universidad de Toronto que estudia las adicciones, considera que una cantidad peligrosa sería entre 100 y mil veces más alta que la encontrada en la sangre de la fallecida.

Este también declaró a medios de comunicación que no hay forma de saber con certeza cuánto THC había en el organismo de la mujer cuando murió, pues la cantidad habría bajado para cuando le realizaran la autopsia.

Por otro lado, Robert Johannessen, vocero del Departamento de Salud de Louisiana, indicó a The Advocate que, en su experiencia, en las muertes que involucran THC, esta sustancia actuó en combinación con otra droga.

Asimismo, el National Institute on Drug Abuse asegura que nunca un adulto ha muerto por THC, mientras que un estudio del National Center for Biotechnology Information reveló que no hay casos conocidos de sobredosis letal por el uso del cannabis.

Por último Keith Humphreys, exasesor de la Casa Blanca en materia de drogas, dijo que es común que los forenses detecten una droga en el sistema y concluyan que esta fue la que provocó el fallecimiento al no tener signos de que algo más pudiese ser la causa.

“Sabemos a partir de buenas encuestas que, en conjunto, los estadounidenses utilizan productos de cannabis miles de millones de veces al año. Eso significa que si el riesgo de muerte es de uno en un millón, tendríamos un par de miles de muertes por sobredosis de cannabis al año”, concluyó.

