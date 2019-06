Exclusivo: hispana se casará; su prometido tiene pocas semanas de vida

(NOTICIAS YA).-El sueño de casarse de una mujer mexicana no desaparecerá a pesar de que a su prometido le quedan sólo semanas de vida.

Esta mujer a quien llamaremos “María,” para no revelar su identidad, ya que se encuentra en un programa de protección de violencia doméstica, el cáncer de pancreas y hígado de su prometido no le impide cumplir su sueño de casarse.

“Él me dijo ahora que me voy a morir no te vas a querer casar conmigo, yo le dije claro que si, yo no voy para ningun lado,”

Dijo María.

Ahora que María conoce la situación de su pareja, ambos han decidido casarse este próximo domingo en la iglesia Luz de Cristo en Dunedin. María también le explicó al periodista de Noticias Univision Tampa Bay, Filippo Ferretti, en exclusiva lo complicado que es lidiar con este escenario y al mismo tiempo tratar de brindarle una buena vida su hijo de tres niños.

“Vivo día a día, momento a momento, haciendo lo que pienso sea mejor cada momento, no puedo pensar, trato no pensar porque no se como va a hacer, prefiero no pensar,”

Dijo María.

El prometido de María, quien pidió no ser identificado, no posee un estatus legal en el país. Por lo tanto, él no califica para recibir asistencia médica.

Es por esta razón que María le pide ayuda a la comunidad para los que deseen colaborar. Las personas que quieran ayudar, se pueden comunicar directamente con ella al 310-467-9910.

“Hasta un plato de comida nos ha ayudado mucho en esta situación,” agregó.