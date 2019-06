Hombre arrestado por grabar en el baño de un cine

(NOTICIAS YA).-Autoridades del condado Hillsborough arrestaron a un hombre por grabar a varias personas en un baño de un cine en Tampa.

Agentes de este condado creen que al parecer existen más víctimas que han sido grabadas por George Graham, 36. Según las autoridades, Graham directamente entraría a los baños y simplemente grabaría a a la gente

Tras los hechos, muchas personas que van al cine periodicamente se encuentran preocupadas.

“Es increíble hasta donde ha llegado la gente, yo tengo hijos, me preocupa bastante, no los podemos mandar [a los niños] solos al baño, no se cómo reaccionaría yo en una situación como esta,”

Dijo Zeke Taque, residente preocupado del área.

Pero en este caso, la víctima, cuya identidad no fue revelada, supo reaccionar y cuando notó que Graham apuntaba directo a sus genitales, lo confrontó en el estacionamiento del cine AMC Veterans 24 en la Anderson Rd.

La víctima logró tomar una fotografía de la placa del carro de Graham e inmediatamente se las envió a la policía.

“Este tipo de casos se llamsa voyerismos y depende de las veces que lo hace, la primera vez quizás son delitos menores, pero si lo hace más de una vez entonces esto va subiendo y van a ser delitos mayores,”

Dijo Yolanda Fernández, vocera de la policia de St. Peterburgo.

Según el informe de arresto, en el teléfono de Graham se encontraron numerosos videos y fotografías de hombres grabados en diferentes baños públicos.

“Lo agarraría por el mono y hacerle barrer el piso para que en cambio de poner grabaciones limpie el piso,”

añadió Marta López, otra residente.

Según el reporte del periodista de Noticias Univision Tampa Bay, Filippo Ferretti, cabe destacar que estos hombres no tenían idea de que habían sido grabados. En numerosas ocaciones, los investigadores no determinaban las identidades de ellos ya que no se mostraban sus rostros.

Grahan enfrenta un cargo por voyerismo. Sin embargo, él pagó una fianza de $2,000 y fue liberado de la cárcel.