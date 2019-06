VIDEO: Se inunda centro comercial y músicos tocan tema de “Titanic”

t(NOTICIAS YA).- Los mexicanos suelen ser conocidos por su sentido del humor ante la adversidad, y un reciente video viral lo comprueba.

Como en cada temporada de lluvias, el agua comenzó a filtrarse a grandes chorros al interior de “Plaza Patria”, un centro comercial ubicado en Zapopan, en la zona metropolitana de Guadalajara, México.

Mientras el primer piso del recinto comenzaba a inundarse, varios músicos veían desde un templete subir el nivel de las aguas, algo que seguramente les recordó una de las canciones más populares de la historia.

Con un toque de humor y provocando las risas de los usuarios del centro comercial, los músicos deleitaron al público con su versión de “My Heart Will Go On”, tema principal de la icónica cinta “Titanic”, interpretado originalmente por la canadiense Céline Dion.

La película de 1997 ganó 11 premios Óscar y permanece como una de las cintas más taquilleras de todos los tiempos, catapultando las carreras de sus protagonistas Kate Winslet y Leonardo DiCaprio.

Tal vez los creativos músicos del centro comercial no ganaron un premio por su interpretación, pero su momento musical se ha vuelto una sensación viral en todo el planeta.