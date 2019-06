Jurado no llega a acuerdo en caso de activista que ayudó a migrantes

(NOTICIAS YA).- Un jurado federal no alcanzó un veredicto este martes en el caso contra Scott Warren, un activista fronterizo que es acusado de conspirar para transportar y albergar migrantes.

Warren, de 36 años, se ha defendido diciendo que no cometió un crimen y simplemente dio agua, comida y abrigo a dos personas.

LEE: Detienen a activista que ayudó a inmigrantes

De acuerdo con CBS News, el activista enfrentaba hasta 20 años en prisión si era encontrado culpable.

El jurado intentó llegar a un acuerdo a lo largo de 15 horas pero no lo logró, y no se sabe hasta el momento si el gobierno federal volverá a llevar a cabo el juicio.

LEE: Encuentran culpables a mujeres que ayudaron a migrantes en desierto

La fiscalía alegó que Warren conspiró para albergar a dos inmigrantes que no se encontraban en peligro en ese momento. Este respondió que otorgó ayuda humanitaria a aquellos que atraviesan el cruel desierto de Arizona.

El activista fue arrestado en mayo de 2018, apenas horas después de que sus colegas compartieran videos de agentes de la Patrulla Fronteriza pateando recipientes con agua que habían dejado para los inmigrantes.

LEE: Activista proinmigrante es capturada por ICE y podría ser deportada

El grupo “No More Deaths” (no más muertes), con el cual colabora el acusado, aseguró que la ausencia de un veredicto demuestra que en Arizona existe gente “que defiende su posición en pro de la justicia y la bondad en un momento histórico”.