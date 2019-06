Madre termina arrestada tras confrontar a los matones de su hijo

(NOTICIAS YA).- Una madre de Carolina del Sur terminó arrestada luego de irrumpir en la escuela de su hijo para confrontar a los niños que lo acosaban.

Jamie Rathburn estaba desesperada ante la inacción de las autoridades educativas para atender las quejas de la intimidación que estaba sufriendo su hijo.

Harta de que el acoso escolar en contra de su hijo no llegara a su fin, decidió ir el pasado 17 de mayo la Escuela Primaria Greenbrier, sin permiso, para enfrentar a los estudiantes.

La Oficina del Alguacil del Condado de Greenville dijo que la mujer empezó a gritarles a los niños mientras los señalaba con el dedo, además gritó blasfemias en contra del profesor de la clase, según detalla WFLA.

“No tengo razón en mis acciones, pero sí en defender a mi hijo”, fueron las palabras de Rathburn tras su arresto.

Las escuelas del condado de Greenville dijeron que el distrito no fue quien llamó a la policía. Los funcionarios del distrito creen que fue un padre preocupado el que vio una publicación acalorada en Facebook.

“Lo golpearon, lo patearon, lo golpearon con una computadora, lo empujaron, lo sacaron de un tirón por detrás”, dijo Rathburn al canal local 7News, mostrando los registros de las intimidaciones.

Los administradores dijeron que ella estaba dando el ejemplo equivocado si hubiera querido detener la intimidación, algo de que alguna manera reconoce la madre.

“Siento que se manejó mal. Siento que mi hijo fue descuidado por el hecho de que pedía ayuda y no la recibía. No se lo escuchaba, por eso me involucré”, dijo y destacó que no está orgullosa de sus acciones, pues prácticamente la mostraron como un matón.

Las Escuelas del Condado de Greenville dijeron que la Primaria Greenbrier había estado en contacto frecuente con Rathburn sobre el acoso escolar y estaba tomando medidas para abordarlo.

Pero el distrito también dijo que si un padre no siente que una escuela responde, debe comunicarse directamente con el distrito, y ella no lo hizo.

“Nunca está bien confrontar a los niños de otras personas y usar lenguaje obsceno con ellos y el lenguaje amenazador con ellos”, dijo Beth Brotherton, portavoz del Distrito Escolar del Condado de Greenville.

Rathburn destacó que parte de su frustración era porque no se le informó de qué manera castigaron a los matones de su hijo, pero el distrito dice que no puede dar esa información porque violarían la privacidad de los niños y sus familias.