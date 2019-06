Empleados de limpieza en San Diego exigen mejores condiciones laborales

(NOTICIAS YA).- Desde hace 29 años, trabajadores de limpieza conmemora cada 13 de junio una histórica huelga que marcó el inicio de una lucha que hasta hoy continúa. Pero pasadas casi tres décadas, la exigencia no ha cambiado mucho; mejores condiciones laborales y respeto para los trabajadores inmigrantes…

“Porque muchas veces hay muchos abusos. No les pagan su cheque a tiempo, les roban horas, trabajan largas horas y no son respetados. Y muchas veces no cuentan con aseguranza médica. Y todo ese tipo de abusos pasan”, comentga Rosa Lopez, trabajadora de limpieza desde hace 19 años.

Así que hoy, en el día de justicia para los conserjes, decenas de trabajadores de limpieza se dieron cita para recordar esa lucha frente a dos de los edificios, que el los últimos meses, han dejado de contratar a empleados sindicalizados.

“Tristemente muchas de estas corporaciones, por ahorrarse algunos dólares están contratando a trabajadores que no tienen ninguna protección sindical”, explica el director de política del sindicato de trabajadores de servicio, Christian Ramírez.

Pero la lucha, además de ser por aquellos trabajadores desprotegidos, es también para quienes ya están sindicalizados, pero que siguen sin tener todos los beneficios.

“Lo que estamos buscando es que haya un sistema de pensión para los trabajadores de la limpieza. Lastimosamente muchos de esos trabajadores ya al jubilarse, no van a tener una pensión”, agregó Ramírez.

Son alrededor de 50 mil trabajadores de limpieza sindicalizados en California, de los cuales más de 2 mil 500 son de San Diego, una fuerza que también se prepara para hacerse escuchar durante el periodo electoral.