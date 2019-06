Mujer hispana es arrollada a 100 millas por hora

(NOTICIAS YA).-Una mujer hispana fue arrollada por un vehículo que iba a más 100 millas por hora mientras escapaba de una persecución policial.

Ambos Linel Ortíz, 38, y el conductor Cleon Truedell perdieron la vida en el impacto que ocurrió en el centro de Lakeland.

Linda Ortíz, madre de la fallecida Linel, habló hoy con el periodista de Noticias Univision Tampa Bay Filippo Ferretti.

“Yo me descontrolé, empecé a gritar, a llorar, empecé a marcar mi teléfono a ver si conseguía algún familiar que me podía ayudar,”

Dijo Ortíz, madre de la víctima. “El oficial dijo que había cruzado la luz roja e impactó el carro de mi hija y el carro empezó a dar vuelta y da con el poste de la luz y allí fallece ella y el muchacho también,” agregó.

No obstante, los agentes no le han dicho a Ortíz que el accidente había sido provocado por una persecución policial luego de que Truedell no respetó una señal de “pare.”

“Destrozada, destrozada, destrozada, me da pena, mucha tristeza me siento destrozada tanto por mi hija y también por este muchacho,”

Dijo Ortíz.

Ella ahora espera respuestas por parte de las autoridades ya que ella cree que este accidente se pudo haber evitado.

Truedell tenía un extenso historial criminal el cual incluye posesión de cocaína, marihuana, robos, y una licencia suspendida desde el 2005.