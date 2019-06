Pastor y policía llama a ejecutar a personas LGBT

(NOTICIAS YA).- Las autoridades de Tennessee investigan a un pastor y policía local después de que realizara un discurso donde exhorta a ejecutar a las personas que conforman la comunidad LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transgénero).

De acuerdo con The Hill, Grayson Fritts, pastor de la iglesia All Scripture Baptist Church, dijo que las personas no heterosexuales deberían ser asesinadas, además de referirse a ellos como “fenómenos” y “animales”.

“La Biblia dice que las autoridades son designadas por Dios y Dios les ha dado el poder del gobierno civil para enviar a la policía en 2019 a estos fenómenos LGBT y arrestarlos”, dijo Fritts el 2 de junio en un discurso que fue difundido en su totalidad en YouTube y Facebook por la organización religiosa.

“Llévenlos a juicio y si son encontrados culpables deberían ser ejecutados, ¿me entienden?”, añadió el también detective de la Oficina del Alguacil del Condado de Knox, aunque actualmente se encuentra bajo licencia.

Fritts también amenazó a aquellos que se atrevan a participar en un desfile del orgullo LGBT.

“Todos los desfiles del orgullo, hombre, llamen a los equipos antidisturbios. Tenemos muchos y los vamos a condenar porque se ponen sus prendas del orgullo y manifiestan lo que son: asquerosos animales”, dijo el homofóbico pastor.

El alguacil del condado, Tom Spangler, rechazó el mensaje de Fritts a través de un comunicado.

“Quiero dejar muy claro que es mi responsabilidad asegurar protección igualitaria para TODOS los ciudadanos del condado de Knox, Tennessee, bajo la ley, mi juramento y la Constitución de Estados Unidos sin discriminación ni duda. Confíen en que lo he hecho y lo seguiré haciendo”, reiteró.

