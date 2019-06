Lleva en su mochila yogurt y huevos a compañero que no tenía que comer

(NOTICIAS YA).- Un niño mexicano está conmoviendo a las redes sociales con una enternecedora acción en beneficio de uno de sus compañeritos de preescolar, que según dijo “no tiene comida y nunca lleva el lonche”.

El pequeño se estaba preparando para ir a la escuela cuando su hermana decidió ayudarlo con su mochila y detectó algo inusual.

Al abrirla, la joven se quedó sorprendida y algo confundida por ver unos huevos y yogurt.

El niño agachó la cabeza al verse descubierto y ante los cuestionamientos de su hermana explicó que en su kínder hay un niño que no tenía que comer.

El niño, originario de Sonora, solo quería compartir algo de sus alimentos con su amigo, para que ya no pasaras más hambre.

La hermana del niño fue quien publicó en Facebook la enternecedora historia, acompañada de una fotografía de su hermano sosteniendo la mochila con los huevos y yogurts en el interior.

La publicación se hizo viral y ya acumula 89 mil reacciones y ha sido compartida más de 49 mil veces conmoviendo a cientos de usuarios.

“Uno de mis hermanitos llevaba huevos en la mochila, antes de irse al kínder le cargue la mochila para que se subiera al carro entonces me percaté de que estaba muy pesada.

Cuando la abrí tenía huevos y yogurt adentro entonces lo voltee a ver y agachó la cabeza y le pregunté ¿Por qué traes esos huevos en la mochila?

Y se quedó callado por un momento, después me dijo “es que en mi kínder hay un niño que no tiene comida y nunca lleva lonche”, es el mensaje compartido en la red social.