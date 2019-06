Nueva ley en Florida podría afectar a comunidad indocumentada

(NOTICIAS YA).-El gobernador de la Florida Ron DeSantis firmó hoy una nueva ley que obliga y requiere a las agencias de orden local y estatal a colaborar con agentes de inmigración

La nueva medida ya tiene a organizaciones proinmigrantes movilizándose para educar a las personas indocumentadas sobre los derechos que poseen.

La ley estará vigente en julio y miembros de estas organizaciones hablaron con la periodista de Noticias Univision Orlando, Marielkis Salazar, para explicar como funcionará este nueva ley.

Dijo Nancy Batista, miembro de la organización Mi Familia Vota.

Por esta situación, ellos indican la importancia de que la comunidad indocumentada sepa sus derechos y cómo reaccionar si un policía los detiene.

“Deseo ejercer mi derecho a guardar silencio y no contestar preguntas. Si me detienen solicito comunicarme inmediatamente con un abogado. Quisiera ejercer además mi derecho a no firmar nada sin consultar mi abogado,”