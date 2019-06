Hombre con arma y 130 municiones es arrestado afuera de una primaria

(NOTICIAS YA).- Una escuela primaria de Nueva Jersey fue puesta en estado de alerta esta semana, luego de que un hombre fue arrestado en el estacionamiento con un arma y múltiples municiones.

El sospechoso fue encontrado en la tarde del jueves en el asiento delantero de su SUV, en la Escuela Primaria Tamaques en Westfield, sosteniendo una pistola calibre .45 cargada; de acuerdo con una declaración de la oficina del fiscal del Condado de Union.

Las clases del día ya habían terminado, pero emitieron un bloqueo temporal en la escuela pues algunos estudiantes todavía estaban en las instalaciones realizando actividades extracurriculares.

El hombre que fue identificado como Thomas J. Wilkie de 46 años, originario de Bear, Delaware; tenía dos cartuchos de munición cargados y 130 municiones más en la cajuela.

Las autoridades recibieron un reporte por parte de la policía de New Castle en Delaware, indicando que Wilkie estaba camino a la escuela y podría estar armado.

Wilkie fue acusado de posesión ilegal de un arma en segundo grado, posesión de balas de punta hueca en cuarto grado y por entrada ilegal a terrenos escolares en cuarto grado.

El pasado lunes 10 de junio, Wilkie publicó en Facebook que no tiene casa. “A todos mis amigos de FB allá afuera, actualmente estoy viviendo en mi carro y no tengo a donde ir. Si pudiera estar en el sofá de alguien para tener un lugar a salvo en donde quedarme, les estaría eternamente agradecido”, decía la publicación.

“Supongo veré quiénes son mis amigos de verdad y quién elegirá darse de voluntario y ayudarme. No causo problemas y no consumo drogas ni nada de esa mie#$%”, finalizó en la publicación. Mientras que al día siguiente volvió a escribir, expresando: “Son las 3 am y no puedo dormir con estos drogadictos, borrachos, padrotes y prostitutas molestándome en mi carro toda la noche. ¡Ugh estar sin techo es lo peor!”.

Wilkie está detenido en la prisión del Condado de Union, esperando su primera audiencia programada para el miércoles 19 de junio. De acuerdo con los oficiales, las convicciones criminales en segundo grado son castigadas con 5 a 10 años en prisión estatal.

