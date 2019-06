Falla masiva deja a Argentina, Paraguay y Uruguay sin electricidad

(NOTICIAS YA).- Una “falla masiva” en el sistema de interconexión eléctrica dejó a Argentina, Paraguay y Uruguay completamente sin electricidad afectando a aproximadamente 55 millones de personas, de acuerdo con reportes de la compañía responsable.

Según Edesur, la compañía eléctrica, partes de Chile y el sur de Brasil también experimentaron apagones. Posteriormente publicaron una declaración removiendo a Uruguay y Paraguay de la lista de países que estaban completamente sin electricidad, pero no quedó claro cuántos residentes de estos dos países recuperaron la energía.

El “colapso” en el sistema ocurrió alrededor de las 7:00 am (6 am ET) y Edesur declaró que le están dando prioridad a los clientes que dependan de la electricidad por razones médicas, pero como el problema es tan severo, cualquiera que esté experimentando problemas debería trasladarse a un centro médico.

En un tuit publicado poco antes de las 10:00 am (9:00 am ET), la compañía estableció que comenzaron a generar electricidad en Buenos Aires y el área alrededor. También indicaron que restaurar la energía en Gran Buenos Aires tomará varias horas.

A través de Twitter el usuario Lucas Rodríguez publicó un video de la capital argentina en medio de la oscuridad antes del amanecer, diciendo que nunca había visto algo así. “Lo más gracioso es que no tenemos electricidad, pero tenemos internet en nuestros teléfonos”, declaró Rodríguez; aunque algunas otras personas en Argentina sí experimentaron fallas en la conexión a internet.

Edesur declaró que para el mediodía ya habían restaurado el servicio de aproximadamente 450,000 clientes. Además la electricidad también regresó en algunas partes del oeste de Uruguay en frontera con Argentina, así como en algunas regiones en el sur, incluyendo Montevideo; de acuerdo con la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE), la autoridad energética del país.

La causa de la falla sigue siendo investigada por Edesur, quienes lanzaron un “plan operacional de emergencia” para lidiar con la situación.

Por otro lado el Sistema de Interconexión Argentina, el cual experimentó el fallo, se encarga de proveer la mayor cantidad de la energía en Argentina; siendo uno de los dos sistemas en el país. El otro se encuentra en la región de la Patagonia.

Edesur no podrá restaurar la energía a toda la región hasta que se vuelva a echar a andar el sistema, lo cual podría tomar todo el día.

