Encuentran cadáver de una mujer afuera de su casa

(NOTICIAS YA).-El cadáver de una mujer fue encontrado fuera de su casa en Plant City la madrugada de este lunes.

Según las autoridades de la oficina del alguacil del condado Hillsborough, el cuerpo fue encontrado con un traumatismo cerca de un remolque en 4800 Trapnell Road.

“No sabemos porque y eso es básicamente lo principal que debemos descifrar en la investigación. Tenemos que determinar si a lo mejor hubo algún tipo de enfrentamiento antes, si quizás fue algo que ya la tenían en la mira, algo que ya fue predeterminado.”

Dijo Joséanett Díaz-Sanchéz, vocera de la oficina del alguacil del condado Hillsborough.

Vecinos del área conversaron con el periodista de Noticias Univision Tampa Bay, David Pérez Hansen, sobre algunas de las cosas que ocurrían en ese hogar.

“Algunos días había gente que entraba y salía de ahí, caminaban por la carretera y entraban. Gritaban mucho. Incluso vecinos que viven del otro lado de la calle, decían que los escuchaban gritando mucho. no sabemos cuantas personas vivian ahi,”

Dijo Stephanie Moorse, vecina del sector.

Moorse se encuentra preocupada ya que en esa zona no suele ocurrir nada que altere a la comunidad.

“Esto aquí es un sitio tranquilo. Nadie molesta. No hay ruido. No hay robo. Está bien raro eso, que encontremos una persona muerta aquí cerquita. Ni se oyo, no balazo, Ni nada,”

Agregó Moorse,

Se cree que la muerte está siendo clasificada cómo un homicidio y los agentes están ante la búsqueda de las personas responsables.