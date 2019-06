La ciudad de Orlando ya está lista para recibir a Trump

(NOTICIAS YA).-La ciudad de Orlando ya se encuentra preparada para recibir a Trump mañana en el centro de la ciudad.

Al menos 40 horas de espera es lo que han experimentado personas que se encuentran a las afueras del Amway Center, donde se presentará Trump a las 8 p.m. para anunciar su reelección a las elecciones presidenciales del 2020.

Uno de los factores más importantes será el tráfico por el centro de la ciudad. Las autoridades piden al público seguir las indicaciones locales. Según los agentes, cerrarán varias calles en el centro de la ciudad de Orlando a partir de las 9 a.m. por lo que le piden al público evitar transitar por esta zona.

Dijo Richard Wales, jefe interino de bomberos de Orlando.

Para el evento también se preparan varios grupos de manifestantes los cuales deberan protestar en zonas designadas. Líderes comunitarios hispanos se congregarán en el Stonewall bar ubicado en la calle Church.

“Es un traidor de 2976 en el número conservador y cerca de cinco mil muertos en el número más agresivo que se ha tomado con relación a los muertos causados por la incapacidad de homeland security,”

Dijo Jimmy Torres, activista puertoriqueño.

“Si a trump le importara los venezolanos hubiera pasado un TPS para parar la deportación. Ahorita estamos hablando de miles de venezolanos que son deportados hacía una tiranía en Venezuela donde no hay comida, no hay medicina, no hay electricidad,”