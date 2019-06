Oficial que mató a hombre en Costco es obligado a permanecer en casa

(NOTICIAS YA).- El oficial de policía que se encontraba fuera de servicio cuando mató a tiros a un hombre en una tienda Costco de California debe permanecer en casa en tanto se realiza la investigación.

De acuerdo con KTLA 5, lo anterior fue confirmado este lunes por la Policía de Los Ángeles. El elemento, cuya identidad se desconoce, no podrá regresar a la corporación a menos de que lo apruebe el jefe Michel Moore, indicó la detective Meghan Aguilar.

LEE: Oficial fuera de servicio mató a hombre que lo agredió en Costco de CA

Las autoridades están analizando videos del lugar para identificar cómo fue que una presunta discusión entre la víctima, un hombre discapacitado de 32 años, y el agente terminó en un tiroteo en el que también resultaron lesionados de gravedad los padres del fallecido.

Según la policía de Corona, localidad donde se registró el caso, Kenneth French habría atacado al oficial, quien sostenía a su hijo pequeño, sin provocación. El policía en descanso respondió disparándole, y habría sido el único en lanzar tiros.

French falleció por los impactos, mientras que sus padres, Russell y Paola French, se encuentran hospitalizados en estado grave. Las autoridades no han informado si French portaba algún arma o si el oficial se identificó como tal antes de utilizar la suya.

El agente de policía fue atendido en un hospital y dado de baja, mientras que su hijo resultó ileso.

LEE: Salidas de emergencia en Costco no funcionaron durante tiroteo en CA

Por otra parte, el primo de la víctima, Rick Shureih, dijo a medios locales que su familiar sufría de discapacidades mentales, aunque no especificó cuál o cuáles, y se refirió a este como un “gigante gentil”.

Shureih aseguró que French no era violento ni agresivo, además de que no podía hablar y era monitoreado todo el tiempo. “No era el tipo de persona que iniciaría una confrontación verbal, así que no creo que esto haya pasado”, dijo.

“Estoy publicando esta imagen porque las historias en redes sociales los pintan como los sospechosos y al policía como la víctima. Esta era una familia que estaba desarmada y comprando víveres. La verdad saldrá a la luz. Estoy seguro que todo fue un malentendido que subió de tono sin razón”, escribió Shureih en Facebook junto a una foto de sus familiares.

LEE: Oficial involucrado en tiroteo fatal enfrenta cargos por homicidio

La policía de Los Ángeles, la de Corona y la fiscalía de distrito del Condado de Riverside actualmente investigan el tiroteo por separado.

VIDEO RELACIONADO: