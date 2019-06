Celebraba su graduación de kínder cuando fue asesinada

(NOTICIAS YA).- En Ciudad Juárez se reporta una mañana violenta que deja 6 ejecutados incluyendo una niña de solo 5 años.

Luis escalera nos tiene esta lamentable tragedia ocurrida frente a decenas de niños en una ceremonia de graduación del jardín de niños “Luis Donaldo Colosio”.

Padres de familia y maestros felicitaban a decenas de niños de entre 5 y 6 años por el fin de cursos, pero hasta ahí llegaron hombres armados, asesinos a sueldo en busca de su víctima y fueron directo hasta uno de los padres de familia disparándole en varias ocasiones pero una de las balas lesionó gravemente a una de las niñas de la escuela.

Hasta el momento el hombre que falleció y la menor de edad no han sido identificados oficialmente aunque se recabaron datos precisos para su identificación que permiten adelantar que no son padre e hija y que la hija del fallecido que también graduaba del jardín de niños no resultó lesionada.

