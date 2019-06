Sube a 9 la cantidad de turistas muertos en República Dominicana

(NOTICIAS YA).- Un hombre de Nueva Jersey murió en un resort de la República Dominicana la semana pasada, convirtiéndose en la novena persona, al menos, en fallecer bajo circunstancias sospechosas en la isla.

De acuerdo con NBC News, Joseph Allen fue hallado sin vida el jueves en su habitación del Terra Linda Resort, ubicado en Sosúa, según confirmó su familia al citado medio.

Los parientes del hombre de 55 años dijeron que este se había quejado con sus amigos del calor y regresó a su habitación para tomar un baño y descansar.

“La camarera abre la puerta, grita y la cierra de golpe. Mi hermano está muerto en el suelo, entre su habitación y el baño”, relató Jason Allen, quien exige que se investigue por qué falleció su hermano, quien tenía un hijo de 23 años.

“Sí creo que algo está mal, y creo que debe de investigarse sin importar cuánto dinero o tiempo tome”, declaró a NBC New York.

Al menos otros ocho casos de muertes sospechosas de turistas se han registrado en los últimos meses en el popular destino turístico.

Una mujer de 53 años de nombre Leyla Cox murió el 11 de junio pasado durante su estadía en el Excellence Resort de Punta Cana. La originaria de Staten Island perdió la vida un día después de su cumpleaños.

Su hijo, Will Cox, asegura que no sabe la causa de muerte y que los restos de su madre no han llegado a casa. También dijo que un representante de la embajada estadounidense le informó que no se le practicará un examen de toxicología debido a que las máquinas están descompuestas.

Entre los casos también se encuentran los de la pareja conformada por Nathaniel Edward Holmes y Cynthia Ann Day, así como Miranda Schaup-Werner, quienes murieron en un periodo de cinco días en mayo pasado cuando se alojaban en el hotel Bahía Príncipe en La Romana.

El FBI investiga algunas de las muertes, e indicó que los exámenes toxicológicos podrían demorar hasta 30 días. Las autoridades dominicanas aseguran que el edema pulmonar es una característica común en varios de los casos registrados y se han limitado a atribuir las muertes a causas naturales.

Robin Bernstein, embajador de la República Dominicana en Estados Unidos, aseguró que la seguridad de los estadounidenses sigue siendo su principal prioridad. “Estos incidentes son trágicos y ofrecemos nuestras condolencias a aquellos que han sido impactados personalmente”, compartió.

