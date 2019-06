Arrestado adolescente por dispararle a joven hispana

(NOTICIAS YA).-La oficina del alguacil del condado Hillsborough arrestó al sujeto que le disparó a una joven hispana en un estacionamiento.

Autoridades indicaron que la joven hispana de Valrico, Dinorah Rodríguez, 14, no era el objetivo de los disparos de Dereck Polanco Rivera, 16, que según agentes era miembro de una pandilla local.

“La niña estaba sentada en el asiento trasero del auto cuando recibió una bala en la cabeza. El objetivo del ataque fue el vehículo, no necesariamente la víctima. No hay palabras para expresar lo que significa perder una adolescente de esta forma,”

Dijo Chad Chronister, alguacil del condado Hillsborough en una rueda de prensa esta mañana.

Rodríguez falleció en el Hospital General de Tampa el día después del tiroteo. Los otros pasajeros no sufrieron heridas. Al momento no creen que el tiroteo pueda estar relacionado con la actividad criminal de la banda TC Boys que opera en el área de Town and Country.