San Francisco: la primera ciudad en prohibir los cigarros electrónicos

(NOTICIAS YA).-En un intento por “frenar la epidemia de vaping juvenil”, los funcionarios de San Francisco votaron este martes para prohibir la venta de cigarrillos electrónicos, convirtiéndose en la primera ciudad de EE. UU. en aprobarla.

De acuerdo con información de CNN, los defensores de la prohibición dicen que la ciudad debe actuar donde los reguladores federales no lo hacen, protegiendo a los adolescentes y prohibiendo la venta de productos no probados hasta que se someten a una revisión de la FDA.

En la contraparte, los opositores dicen que la nueva ley deja a los cigarrillos, conocidos por causar cáncer y enfermedades cardíacas, como la única opción práctica para los adictos a la nicotina.

Los cigarrillos electrónicos son populares entre los fumadores que intentan dejar el hábito, pero a muchos les preocupa que estén creando nuevas adicciones a la nicotina, especialmente entre los jóvenes.

Es importante mencionar que la ley no prohíbe directamente la venta de cigarrillos electrónicos.

Debes de saber que, en su lugar, exige que cualquier producto sea evaluado por la FDA antes de ser vendido en un proceso conocido como revisión previa a la comercialización.

Debido a que ningún fabricante lo ha hecho todavía, la ley detendrá todas las ventas de vape en aproximadamente siete meses, señaló Lindsey Freitas, directora senior de defensa de la American Lung Association of California.

Por su parte, el Dr. Robert Jackler, fundador del grupo Stanford Research Into The Impact of Tobacco Advertising, considera que la prohibición de San Francisco está “equivocada”, dijo, porque prohibir los vapes no les da a los jóvenes más remedio que recurrir al tabaco, “lo que todos hemos temido más”, advirtió.

Si bien ya es ilegal que los menores de 21 años compren cigarrillos electrónicos en California, un estudio reciente encontró que la mitad de las tiendas de tabaco y vape en el estado no identifican a los adolescentes.

Juul Labs, el fabricante de vape más grande del país, dijo en una declaración el martes que “esta prohibición total hará que los ex fumadores adultos que cambian con éxito a productos de vapor vuelvan a los cigarrillos mortales, nieguen la oportunidad de cambiar a los fumadores adultos actuales y creen un próspero mercado negro en lugar de abordar las causas reales del acceso y uso de menores de edad “.

Pero, no todos opinan lo mismo.

Lauren Lempert, especialista en leyes y políticas de la Universidad de California, Centro de Investigación y Educación para el Control del Tabaco de San Francisco recordó que “los cigarrillos electrónicos no han sido aprobados por la FDA para su cese, y no se ha determinado que sean una ‘opción más segura’.

La revisión por parte de la FDA, que exige la nueva ley de San Francisco, requeriría que compañías como Juul proporcionen datos para respaldar sus afirmaciones de marketing, dijo Lempert.

Pero los cigarrillos, conocidos por dañar la salud humana, no se verían afectados.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, fumar cigarrillos es la principal causa prevenible de muerte en los Estados Unidos y causa 480,000 muertes cada año.

Cualquier cosa que pueda reducir esas muertes, es una victoria para la salud pública, dicen los defensores de Vape.

“Este es un paso decisivo para ayudar a prevenir que otra generación de niños de San Francisco se vuelvan adictos a la nicotina”, dijo el abogado de la ciudad de San Francisco, Dennis Herrera, se hizo eco de esas preocupaciones después de que la ley de San Francisco se aprobara el martes por la tarde.

¿Quién tendrá la razón sobre las consecuencias de esta ley? El futuro es incierto, pero una cosa está clara para expertos que han estudiado tabaco durante años: “Esto no se ha intentado antes”, dijo el abogado.