VIDEO: Revelan últimas imágenes de universitaria desaparecida en Utah

(NOTICIAS YA).- Una joven de California desapareció en un parque de Utah, estado en el que residía y estudiaba, tras encontrarse con una persona desconocida y las autoridades hacen un llamamiento público para localizar a esa persona de interés, o que se comunique con la policía.

Mackenzie Lueck, de 23 años, fue vista por última vez en un parque de Salt Lake City alrededor de las 3 de la madrugada del 17 de junio, un conductor de Lyft la dejó ahí tras recogerla en el aeropuerto después de que ella regresara de visitar a su familia en El Segundo, California.

La familia de la joven recibió un último mensaje de su parte alrededor de las 2 de la madrugada, luego de que su avión aterrizara en Utah, desde entonces ella no han tenido más noticias de ella.

LEE: Joven universitaria de El Segundo desaparece en parque de Utah

A poco más de una semana de su desaparición, las autoridades han revelado las últimas imágenes de ella captadas por las cámaras de vigilancia del aeropuerto. Se le puede ver con un pantalón negro y una sudadera clara, cargando una mochila, un bolso y su maleta.

Tim Doubt, jefe de policía auxiliar de Salt Lake City, dijo que ella no parecía hablar con nadie en el aeropuerto, pero están buscando a la persona, cuyo sexo no se ha especificado, con la que se encontró en el parque que fue dejada por el conductor de Lyft.

“Hemos agotado todas las vías para determinar esa información y queremos pedirle a esta persona que nos llame”, dijo Doubt.

El parque en donde Mackenzie fue dejada está a unas ocho millas de su departamento y, según el conductor de Lyft, no parecía angustiada cuando se encontró con la persona.

LEE: Tiene 15 años, es de Sanford y está desaparecida, su familia pide ayuda

“No sé por qué iba a ir a un parque o por qué alguien la recogería en un parque”, le dijo su amigo Kennedy Stoner a KUTV.

La policía no tiene evidencia de que le haya pasado algo malo, pero es preocupante e inusual que ella no esté en línea, que no se comunique con su familia, que no haya ido a clases ni a trabajar en toda la semana y que haya perdido un vuelo que tenía programado para el domingo pasado para ir a California.

Aunque el conductor de Lyft fue una de las últimas personas en verla, la policía no lo considera sospechoso y destacan que los registros de la compañía muestran que dejó a Lueck en el parque e inmediatamente comenzó a ofrecer otros viajes.

LEE: FBI rescató 231 niños desaparecidos y víctimas de explotación infantil

La policía todavía no está segura de si Lueck está en peligro o si no quiere que la encuentren a propósito, por lo que incluso han hecho un llamado para que ella misma se comunique con ellos en caso de poder hacerlo.