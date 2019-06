“Ya no soporto el dolor”: ‘hombre árbol’ ruega que le amputen las manos

(NOTICIAS YA).-El joven de Bangladesh, conocido como “el hombre árbol”, implora a los médicos que le amputen los brazos para detener el agonizante dolor.

Abul Bajandar, de 28 años, fue diagnosticado con una extraña enfermedad de la piel, llamada epidermodisplasia verruciforme, lo que produce gigantescas verrugas que parecen troncos de árbol, según información del sitio web Infobae.

Sus manos empezaron a llenarse de verrugas desde los 15 años, aunque menos extendidas, también tiene verrugas en los pies y su caso fue conocido en 2016.

Y solo cuatro personas en el mundo han sido totalmente diagnosticadas con la misma enfermedad.

En 2018, Bajandar fue sometido a 16 operaciones donde los médicos del Dhaka Medical College Hospital lograron extirparle cinco kilos de gigantescas carnosidades.

La comunidad médica, familiares y por supuesto Abul, tenían la esperanza de que su caso pudiera ser el primero con una recuperación exitosa. Sin embargo, tuvo varias recaídas a lo cual fue sometido a 25 operaciones.

Y lamentablemente, el crecimiento de las gigantescas verrugas no cesa.

“Ya no soporto el dolor. No puedo dormir por la noche. He pedido a los médicos que me corten las manos para tener al menos un respiro”, confesó.

Además pidió ser trasladado al extranjero porque no puede cubrir los gastos.

Su madre lo apoya pero la cirujana plástica, Samanta Lal, y su equipo de médicos dijeron: “Ha dado su opinión. Pero nosotros decidiremos la mejor solución para él”, agregó el medio de noticias.