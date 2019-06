Conductores serán multados por usar el celular ante nueva ley

(NOTICIAS YA).-Este primero de julio entra en vigencia la nueva ley firmada por el gobernador DeSantis sobre nuevas sanciones al conducir mientras se utilizan teléfonos.

A partir de esa fecha autoridades podrán parar el vehículo y multar a los conductores si notan que conducen mientras hacen uso de estos dispositivos. Sin embargo, hay excepciones cómo, por ejemplo usar el celular si el vehículo está detenido.

El periodista de Noticias Univision Tampa Bay, David Pérez Hansen, habló con el abogado Bryant Camareno para saber mayor información.

“Es otra arma que la policía tiene para usar su poder de parar un carro, hacerme preguntas y chequear el carro. Un ejemplo: si encuentan una pistola en el baúl del carro, vamos a decir que el carro es de un compañero mío; que me lo prestó, ahí mismo me arrestan por la pistola, la cocaína, lo que sea,”

Dijo Bryant.

El abogado también recomendó simplemente tomar previsiones y estacionarse para utilizar el móvil. De contrario, conductores quedarían expuestos a una multa.

“Si uno se de da cuenta, cómo el patrullero por la carretera que alguien no está manteniendo su carril, que no está prestando atención hacía adelante a la carretera, a los cambios que están ocurriendo durante el tránsito, el oficial ahora tiene la autoridad de parar a ese individuo e investigar la razón. Verdaderamente no hay excusa,”

Dijo Dennis Small, vocero de la policía de Tampa.