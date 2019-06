Miles quieren adoptar a bebé encontrada dentro de bolsa plástica

(NOTICIAS YA).-Más de 1,000 personas quieren adoptar a la bebé que fue encontrada dentro de una bolsa de plástico en bosque de Georgia.

La recién nacida lloraba envuelta en plástico y cubierta de sangre con el cordón umbilical aún conectado.

Forsyth County Sheriff’s Office, publicó fotos la semana pasada, pero este martes lanzó el video del rescate con la esperanza de encontrar a la madre e identificar a la niña rescatada desde junio, informó News 4 Jax.

The Today Show informó que, miles de personas se han acercado a las autoridades del condado de Forsyth, ansiosas por adoptar a esta hermosa niña, informó la revista People.

“Es sorprendente la cantidad de personas que buscan adquirir una nueva vida en sus familias“, dijo Ron Freeman, alguacil del condado de Forsyth.

“Y tenemos a alguien que intentó tirar uno”, lamentó.

Baby India, como la llamaron los oficiales, se encuentra bajo el cuidado de la División de Servicios para Niños y Familias del condado.

En la página oficial de Facebook de Forsyth County Sheriff’s Office, se lanzó un recordatorio sobre la ley de refugio seguro en Georgia:

“Queremos recordarles nuevamente a todos sobre la ley de refugio seguro de Georgia. Esta ley permite que las madres que no pueden cuidar a su recién nacido adecuadamente o que se encuentran en una circunstancia peligrosa, pueden dejar al bebé en un “lugar seguro”. Estas madres tienen hasta 30 días para dejar a su bebé recién nacido en manos de un empleado en una estación de policía, departamento de bomberos o un hospital. No se hacen preguntas, no se debe proporcionar identificación y no hay cargos penales que enfrentar. #SafeHaven #GeorgiaLaw #BabyIndia #FCSO”, escribieron después del triste caso de “Baby India”.

De acuerdo al informe, los oficiales llegaron a la ubicación después de que un hombre que pasaba por el lugar, escuchó el llanto de un bebé y los llamó.

El video muestra el conmovedor momento donde un oficial rompe la bolsa de plástico con fuerza para sacar a la recién nacida y ponerla a salvo mientras le habla con una inmensa ternura.