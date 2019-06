Esto es lo que nunca deberías comer en un buffet, revela dueño de uno

(NOTICIAS YA).-El propietario de un restaurante “all you can eat” reveló algunos secretos sobre la industria de los “buffets” que la gente se moría por conocer.

¿Quién no ha comido en un buffet? Un lugar que brinda a los comensales una variedad de comida y bebida ridículamente amplias.

Es probable que surjan un par de preguntas justo cuando te has servido un plato apilado con todo, pero todo, lo que se te antojó.

En una sesión reciente de “Ask Me Anything (AMA)” en la plataforma Reddit, el propietario de un buffet “all you can eat”, respondió las preguntas sobre esa industria de alimentos, de acuerdo con información del sitio web Aol.

Todo inició cuando un usuario preguntó: “¿De qué platillo le recomendarían a las personas que se mantuvieran alejados en un buffet libre?”

El dueño del buffet confesó que el platillo que todos deberían evitar es de mariscos: “He visto buffets chinos en el mercado de pescado y comprando mariscos del fondo del barril, incluidas patas de cangrejo que pasan su apogeo. Y tampoco los cocinan al vapor adecuadamente para ahorrar volumen”.

También dijo que, sorprendentemente, el sushi es “relativamente seguro para comer”.

“Los estándares del código de salud en la región de alimentos crudos son muy estrictos, y no se pueden escatimar los precios del filete de salmón y atún”, aclaró.

Y respecto a esos pequeños trozos de tarta de queso y bizcochos, resulta que todo está hecho por la misma empresa de alimentos: “Los ingredientes utilizados no son tan malos, pero carecen de conservantes para que se sientan frescos.”

Continuó: “Algunos clientes sí dicen que se ponen duros después de un tiempo en las bandejas. Pero dudo que éstas fábricas contraten a un científico especializado en alimentos para evitar que se conviertan en cartón.”

Entre otras preguntas, estas destacaron en la sesión de AMA:

¿Por qué los buffets siempre se están quedando sin alitas de pollo? “Se tarda más en cocinar.”

“Se tarda más en cocinar.” ¿Qué sucede con los restos de comida? “La mayoría generalmente se reprocesan en platos como sopa para el día siguiente.”

Pero aun así seguirás comiendo en buffets, ¿cierto?