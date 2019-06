VIDEO: Joven español sufre ataque homofóbico en un McDonald’s

(NOTICIAS YA).- En pleno mes del orgullo LGBT, un joven español fue víctima de un ataque homofóbico en un restaurante de comida rápida en Barcelona.

Con el texto “Te voy a hacer heterosexual a hostias”, frase que el agresor repite en el aterrador video, el usuario @paleo_20 compartió en Twitter imágenes de la agresión de la cual su amigo fue víctima este jueves.

LEE: Republicano con historial de homofobia es captado en bar gay de México

De acuerdo con La Vanguardia, el atacante amenazó con golpear a un joven que portaba pantaloncillos cortos y una camiseta con poca tela, debido a que no le gustaba su forma de vestir “tan femenina”.

El incidente ocurrió el mismo día en que la ciudad española celebrara el Pride Barcelona 2019.

“¿En serio tengo que aguantar que un chaval me diga que no me puedo vestir así?”, cuestionó el afectado, mientras que el agresor justificaba su conducta reiterando que se encontraban en un lugar público que es visitado por niños.

LEE: Vicente Fernández rechazó trasplante de hígado por homofóbico

Un agente de seguridad se interpuso entre los involucrados para evitar que el muchacho fuese agredido físicamente, pero el homófobo no temió a las advertencias y siguió amenazando a la víctima, amenazando con golpearlo afuera del lugar, donde no hubiese seguridad.

Finalmente, otro hombre interviene y remueve al agresor antes de que las cosas suban aún más de tono.

LEE: Pastor y policía llama a ejecutar a personas LGBT

El hecho ha sido condenado por usuarios de internet y activistas, así como la organización Pride Barcelona, quienes se dijeron “completamente indignados con el grave episodio de homofobia sufrido ayer en un establecimiento cercano al pregón de la Plaza Universitat” en Twitter.