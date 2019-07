Nueva ley de inmigración genera polémica entre residentes de la Florida

(NOTICIAS YA).-Hoy entra en vigencia la nueva ley SB 168, que prohibe las ciudades santuarios en la Florida y exige cooperación con los funcionarios del gobierno federal para hacer cumplir las leyes en contra de inmigrantes.

El periodista de Noticias Univision Orlando, Carlos Armando Cabrera, conversó con ciudadanos para saber que piensan sobre esta nueva ley.

“Eso me parece una injusticia, no estoy de acuerdo. Familias que se van a destruir. yo pienso que eso hay que mirarlo bien eso me parece super terrible lo que estan haciendo,”