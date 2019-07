Hombre hispano acusado de poseer pornografía infantil

(NOTICIAS YA).-Un hombre hispano fue arrestado este martes luego de confesar que poseía pornografía infantil ante autoridades del Condado Osceola.

Alfredo Ramos Jr, 35, ahora enfrenta varios cargos relacionados con pornografía infantil y según agentes, numerosos dispositivos electrónicos fueron confiscados.

Autoridades del Condado Osceola recibieron una pista por parte del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados ya que un residente habría estado descargando pornografía infantil.

Dijo Mayor Jacob Ruiz, vocero de la oficina del alguacil del Condado Osceola.

Ruiz también le explicó a la periodista de Noticias Univison Orlando, Tamara Mino, que la gente debe estar pendiente a los alrededores de sus niños y con quien se comunican.

“Nunca saben si hay una persona que porque no este registrada como un ofensor sexual, no significa que no le pueda hacer dano a un niño. Tristemente hay mucha gente así afuera y que todavía no sabemos de ellos,”