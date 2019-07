Vehículo choca habitación de 2 niños en departamento de Chula Vista

(NOTICIAS YA).- Una familia de Chula Vista se llevó el susto de su vida esta mañana luego de que los despertara el estruendo de un vehículo estrellándose en su departamento. Del otro lado de la pared había dos pequeños que dormían.

El capitán de Bomberos de Chula Vista explicó que un conductor estaba por estacionarse en el complejo de departamentos cuando perdió el control y se dirigió contra la estructura.

“Mi mamá me llamó que un cuarto se metió al cuarto de mis hijos y me vine del trabajo rápido pero no sabía yo que pasaba” […] “Pero están bien, ya no están nerviosos lo bueno. Sí estaban asustados, pero ya no.”, comentó el padre de los niños, Gilberto Torres.

Y es que la fuerza del impacto del vehículo en la pared provocó que la cama donde dormían los dos niños se moviera y golpeara a uno de ellos en la cabeza.

El niño de 10 años resultó con una lesión menor y fue trasladado a un hospital para ser evaluado.

Afortunadamente, tras el susto del choque. El pequeño afectado tuvo compañía para consolarlo.

“Se despertó con un golpe en la cabeza” “Lo abracé y le dije que vas a estar bien”, comentó su hermano menor.