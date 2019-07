Cumplen el sueño de ser ciudadanos estadounidenses 135 migrantes

(NOTICIAS YA).- Para algunos fue una espera de años y justo en la era del presidente Donald Trump han logrado obtener su ciudadanía estadounidense, es la historia de 135 migrantes de varios países.

Los inmigrantes provenientes de 28 países obtuvieron su ciudadanía este miércoles en el colegio El Gavilan, en Gilroy, en California.

78 mexicanos, 2 salvadoreños, 1 guatemalteco y 1 colombiano, están entre los latinos que este día cumplieron uno de los sueños más importantes de sus vidas.

“Es un sueño que se me volvió realidad y que estoy al lado de mis hijas, de mis nietos,

no sueño porque nunca quería estar así toda tensionada que ya que llego no sé qué… que llegan a las empresas que tiene uno que irse a esconder, si ahora me siento tan feliz que me siento tranquila porque quiera que ande”, dijo Fabiola Quijano, quien logró naturalizarse.

Fabiola nació en Cali, Colombia, y llegó a Estados Unidos desde hace 21 años.

Desde entonces había anhelado obtener la ciudadanía, pero tuvo obstáculos en su salud y en el idioma que no le permitían continuar en el complicado proceso. Sin embargo, ahora su sueño se ha convertido en realidad y con ello augura una estadía más tranquila en Estados Unidos.

La ceremonia de Quijano estaba programada inicialmente en Nueva York, pero finalmente pudo naturalizarse al lado de su familia en Costa Central.

“Eso para mí en realidad fue muy duro porque siempre ha sido una mujer muy fuerte, entonces verla ahí tendida en una cama por el dolor”, relató Enrique Bonilla, esposo de Fabiola, sobre los problemas de salud que ella ha tenido que enfrentar.

Además de eso, Fabiola se demoró en obtener la ciudadanía debido a la barrera del idioma inglés, pero ahora a sus 65 años logró hacer el examen en español.

El costo de la ciudadanía ronda cerca de los 700 dólares, pero hay algunas organizaciones sin fines de lucro en Costa Central, como la fundación UFW, que tienen programas de financiación para quienes deseen hacerse ciudadanos.