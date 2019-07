Posibles deportaciones iniciaran después del 4 de Julio

(NOTICIAS YA).- Miembros de la red fronteriza por los derechos humanos se preparan para desarrollar un plan educativo, en vísperas de posibles deportaciones.

La decisión surge dos semanas después de que el presidente Trump anunciara la cancelación de deportaciones masivas, que según informan oficiales anónimos, están planeadas para este 4 de julio.

Las deportaciones por el momento no han sido confirmadas por el presidente en su cuenta de twitter pero se sabe que varios inmigrantes que tenían orden de deportación pendiente han recibido multas por no dejar el país.

Ante lo mencionado la importancia de tener un plan de acción es más grande que nunca.

“Es importante saber que si alguien llega a tu casa no debes abrir la puerta o tienes derecho a permanecer callado o si eres detenido no firmar que no entiendas.” Puntualizó García.