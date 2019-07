Restaurante se hace viral con opción para novias que nunca tienen hambre

(NOTICIAS YA).- Un restaurante de Arkansas aparentemente encontró la solución al problema de las personas que aseguran no tener hambre y terminan comiéndose la mitad de la comida de su pareja.

Mama D’s, ubicado en North Little Rock, al igual que otros restaurantes del país, ha servido el curioso platillo desde hace meses pero se volvió viral recientemente gracias a una publicación de Facebook.

De acuerdo con el New York Post, un comensal de nombre Nick Chisler subió una imagen del menú de Mama D’s tras visitarlo este viernes.

En la imagen destaca un elemento del menú llamado “My Girlfriend is Not Hungry” (“mi novia no tiene hambre”), el cual al pedirlo añade papas fritas extra a tu platillo, así como dos alitas de pollo o tres frituras de queso.

La publicación de Chisler se llenó de reacciones diversas por parte de los internautas. Algunas parejas se sintieron identificadas y se etiquetaron unos a otros, mientras que ciertas personas se opusieron a la idea porque no están de acuerdo con compartir su platillo.

Algunos usuarios criticaron la promoción, pues la consideraron unilateral y sexista. ¿Tú qué opinas?