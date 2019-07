Ha comido carne cruda por 10 años y sus problemas de salud acabaron

(NOTICIAS YA).-Un hombre de Kentucky ha estado en una dieta de carne cruda durante 10 años y ha curado sus alergias y otros problemas de salud.

Derek Nance, de 35 años, dice aprovechar cada parte de los animales incluidos los testículos, el hígado y los riñones.

Afirma que su dieta, similar a un hombre de las cavernas, ha curado sus alergias alimentarias, dolores de cabeza y problemas de digestión, según la publicación del medio de noticias New York Post.

“Crudo es mucho más fácil de digerir para mí. Y es realmente bueno. Realmente sabrosa”, asegura.

Cuando se le preguntó si había algo que no comiera, Nance respondió: “La vejiga. Normalmente no me como la vejiga. Está saturado de orina”.

WOWK 13 News indicó en su sitio web que, Nance creció con las enfermedades y los virus infantiles relativamente comunes, pero su caso era peor; y cuando tenía 20 años, los síntomas eran más graves.

Bajó a 150 libras y le diagnosticaron síndrome de fatiga crónica.

Entonces empezó a estudiar las dietas y a las personas que comían carne cruda: “Me dijeron que las vitaminas, los nutrientes y los minerales, y que todo está más intacto en bruto, es mejor y más fácil de digerir para el cuerpo”.

Dice que solucionó sus problemas de salud de inmediato.

Pero explica que se invierte mucho tiempo en encontrar la oveja adecuada para su cuerpo: “Salgo a la granja y trato de obtener fuentes locales, orgánicas, alimentadas con pasto y criadas directamente de la fuente, porque solo necesito ver por mí mismo de dónde vienen los animales”.

Él sacrifica las ovejas en la granja si el dueño de la granja está de acuerdo con eso, de lo contrario, mata su comida en su patio trasero, agregó la fuente.

De acuerdo con la ordenanza de Lexington-Fayette, no está haciendo nada ilegal.

“Mis hijas comen un poco de carne cruda y les gusta y les gusta beber huevos, y cosas así, pero no las presiono estrictamente, tienen la libertad de decidir”, expresó Derek.

Es importante mencionar que, antes de intentar esta dieta u otras dietas, debes hablar con tu médico.