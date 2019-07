¡Nunca es tarde! A sus 83 años, María está por terminar la primaria

(NOTICIAS YA).- Una mujer mexicana de 83 años se ha convertido en un inspirador ejemplo del trabajo duro y la determinación; pues a pesar de su avanzada edad está a punto de lograr un sueño que en algún momento pensó que era imposible: Terminar la primaria.

Hace tan solo 3 años María Ignacio Hernández, una mujer originaria de la comunidad tének de Tanleab, en San Luis Potosí; comenzó a aprender a escribir. Ahora está a punto de terminar la primaria en el Instituto Estatal de Educación para los Adultos.

“Yo no sabía leer ni escribir, hace más de dos años. Llegó la maestra a invitarme, yo le dije que no pero insistió mucho, me trajo una libreta, lápiz y libros. Yo los guardé, era un tesoro. Veía bonitos los dibujos, pero no sabía ni cómo tomar el lápiz, pero ella me ayudó”, recordó María sobre el momento en el que hizo su primer trazo. “Primero me puso a rayar una hoja, después a hacer círculos y palitos”.

Ahora que ya sabe leer y escribir María dice que si la vida se lo permite, una vez que termine con la primaria quiere empezar con la secundaria; pues ya le ha tomado cariño al aprendizaje que le ha abierto la puerta un mundo nuevo.

“Antes no escribía, sólo ponía mi huella. Ahora pongo mi nombre y mi huella donde lo pidan. Es bonito aprender, yo no creí que lo podía hacer y lo hice”, dijo María, una de las miles de personas de la tercera edad en México, que le están dando una oportunidad a la educación.

La inspiradora historia de María es un gran ejemplo a seguir y muestra que con determinación, trabajo duro y la bondad de las personas que nos rodean; podemos lograr cosas que en algún momento consideramos inalcanzables.

Y tú ¿qué sueño imposible quieres lograr hoy?

