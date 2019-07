Playas repletas a pesar de la bacteria “come carne”

(NOTICIAS YA).-Varias personas disfrutan días feriados en Sarasota a pesar de la existencia de la bacteria “come carne” en aguas de la bahía.

El periodista de Noticias Univision Tampa, David Pérez Hansen, conversó con turistas y residentes del área.

“Tengo una herida y por eso no me he querido meter al agua, pero dicen que si te curas bien y no tienes ninguna enfermedad, puedes meterte al agua,”