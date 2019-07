Madre hispana de Tampa pide cadáver de su hija

(NOTICIAS YA).-Una familia peruana de Tampa está a la espera de recibir el cadáver de una integrante familiar, quien murió misteriosamente en un pequeño pueblo de Brasil.

Danielle Dávila, 32, fue encontrada muerta en Paraty el 23 de junio. Se desconoce la causa de su muerte y su familia está a la espera de recibir el cadáver. Dávila era también una ciudadana Americana.

El periodista de Noticias Univision Tampa Bay, David Pérez Hansen, conversó con Claudia Dávila, hermana de Danielle, y con su madre Mónica Goicochea, quienes permanecen en Brasil.

“No puede ser que demore tanto esta situación. Mi hija no tiene paz. No descansa, no duerme. Viajamos para todos lados,”