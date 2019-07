ALERTA: el cupón de $80 de Publix que circula en redes es falso

(NOTICIAS YA).- Un cupón de Publix, de $80 dólares, que está siendo distribuido a través de las redes sociales es falso. Así lo confirmó la cadena de supermercados Publix durante el día de hoy.

El cupón, donde se afirma que se están regalando $80 dólares para celebrar su “75 aniversario”, proviene de “Publix.com-supermarket.com”, una página que, según la empresa no está asociada con Publix.

“Tenga en cuenta que el cupón no es compatible con Publix y no es válido en ninguna de nuestras ubicaciones”, dijo un representante de Publix a nuestro socio de noticias clickorlando.com

El engaño ha existido durante años, con algunas variantes, pero sigue viviendo en las redes sociales.

Cuando el usuario accede al enlace, le lleva a una página que indica:

¡Felicidades! ¡Ha sido seleccionado para participar en nuestra breve encuesta para obtener un cupón de $80 de Publix gratis! ¡Solo nos quedan 232 cupones, así que dese prisa! Luego le hace tres preguntas y luego le pide que comparta el enlace en Facebook.

No haga click en el enlace ni lo comparta en Facebook. Además, nunca dé información personal a los sitios.

“Sí, es completamente falso”, dijo Brian West, gerente de relaciones con la comunidad y los medios de comunicación de Publix Super Markets. “De hecho, este es nuestro año 89”.

Esto también sucedió en 2016. “Publix no lo admite y este cupón no es válido en ninguna de nuestras ubicaciones. Recomendamos no participar en la promoción ni proporcionar su información personal”.