Baby Shark iniciará gira por Estados Unidos a partir de octubre

(NOTICIAS YA).-Pepárate para la gira de “Baby Shark Live!”, la nueva experiencia de concierto que llegará a casi todo el país.

“Baby Shark”, la canción del éxito mundial de Pinkfong sobre una familia de tiburones, ha escalado las listas y conectado con los fanáticos de todo el mundo. El video de Baby Shark Dance tiene más de 3 mil millones de visitas, lo que lo convierte en el octavo video más visto en la historia de YouTube.

La gira norteamericana ofrecerá un concierto totalmente envolvente de Pinkfong y Round Room Live.

“¡Aventúrate en el mar con Baby Shark mientras se une a su amigo Pinkfong para cantar y bailar algunas de tus canciones favoritas nuevas y clásicas!”, se lee en la página oficial de la gira.

La preventa está abierta ahora, pero la venta al público empieza el viernes 07/12/19 a las 12:30 pm EDT.

Los precios oscilan entre los $29 y los $55 dolares.

Según el sitio web News4jax, se presentarán canciones nuevas y clásicas, que incluyen “Five Little Monkeys”, “Wheels on the Bus”, “Jungle Boogie” y, la canción que lo comenzó todo, “Baby Shark”.

El Teatro de Florida será una de las primeras paradas para el espectáculo de Baby Shark Live en su gira:

Orlando, FL – Dr. Phillips Center for the Performing Arts

viernes 10/4/19

viernes 10/4/19 Tampa, FL – Straz Center – Morsani Hall

sábado 10/5/19

sábado 10/5/19 Boston, MA – Emerson Colonial Theatre

sábado 11/9/19

sábado 11/9/19 Hartford, CT – Bushnell Performing Arts Center

miércoles 11/6/19

miércoles 11/6/19 Denver, CO – Paramount Theatre

jueves 10/24/19

jueves 10/24/19 Long Beach, CA – Terrace Theater

sábado 10/19/19

“En esta experiencia única en vivo, los jóvenes estarán bailando en los pasillos mientras Baby Shark y sus amigos, ¡disfrutan de divertidas aventuras para aprender sobre formas, colores, números y mucho más!”,dicen.

Haz clic aquí para ver otros lugares y fechas de esta gira de Baby Shark:

https://babysharklive.com/

No solo comienza la gira, pues la sensación de “Baby Shark” se está convirtiendo en una serie animada para Nickelodeon, dijo a CNN un representante de la red.

Además Nickelodeon se unirá a SmartStudy, la compañía detrás de Pinkfong, la marca de entretenimiento coreana que creó la canción para desarrollar la serie original para preescolares.