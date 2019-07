Conozca sus derechos ante redadas por parte de ICE

(NOTICIAS YA).-Expertos en Tampa ofrecen recomendaciones ante las próximas redadas de deportación a lo largo del país.

El periodista de Noticias Univision Tampa Bay, David Pérez Hansen, habló con una abogada de inmigración para conocer más detalles sobre cómo debe preparse la comunidad.

“Primer derecho que usted tiene, permanecer callado. Segundo derecho, usted no tiene que abrirle la puerta al oficial de inmigración,”

Dijo Lisette Sánchez, abogada de inmigración

“La inmigración va a tener una orden para buscarlo a usted, pero no para entrar a su casa, así que usted puede denegarle la entrada y usted salir para proteger a los que están dentro,”

Agregó Sánchez.

Líderes comunitarios en la bahía están alertas sobre estos anuncios para poder ayudar a la comunidad.

Dijo Ana Lamb, Presidenta de Concilio 7250 LULAC “Casa México Latinoamericana.”

Sánchez también explicó qué debe hacer ante la presencia de la policía migratoria en espacios públicos.

“ICE no tiene el poder de detenerlo a usted en la calle. En la calle no hay orden. Los jueces no firman órdenes para detener a una persona en la calle,”